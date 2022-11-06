Рубио: РФ уже на этой неделе может представить перечень условий для прекращения огня на Украине

В Госдепе США считают, что в скором времени Кремль передаст свою версию документа по соглашению с Украиной.

Американское внешнеполитическое ведомство надеется, что российское руководство в ближайшее время, возможно, на текущей неделе, передаст Киеву и Вашингтону перечень условий, который позволит сторонам регионального конфликта достичь режима прекращения огня на украинской территории. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США, временно исполняющий обязанности помощника местного президента по национальной безопасности Марко Рубио. Иностранный чиновник выступил перед законодателями из Сената Конгресса США на слушаниях в профильном комитете по иностранным делам. Эксперт заметил, что достижение перемирия позволит провести между Украиной и Россией детальные обсуждения о том, как урегулировать проблему в долгосрочной перспективе.

Что мы ожидаем сейчас? Основываясь на разговоре президента вчера и моего разговора с Лавровым на выходных, в какой-то момент, довольно скоро, возможно через несколько дней, возможно, на этой неделе, мы надеемся, Россия представит список условий, которые позволят нам продвинуться в сторону прекращения огня. Марко Рубио, госсекретарь США

Дипломат из США заверил сенаторов в том, что США "по-прежнему надеются" на то, что у них получится дастся добиться прогресса в мирных переговорах, но при этом "остаются реалистами".

"Россия хочет то, на что не имеет права". Рубио назвал главный тупик в переговорах.

Фото и видео: YouTube / Face the Nation