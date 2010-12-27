Рождественская ярмарка внесет коррективы в движение транспорта в Петербурге

Некоторые улицы перекроют для транспорта вплоть до Нового года.

Четырнадцатая в городе Рождественская ярмарка перекроит движение транспорта на нескольких участках в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С полуночи 26 ноября до последних минут 31 января 2020 года движение по Кленовой улице от Инженерной улице до Манежной площади будет недоступно. Ярмарка полностью перекроет проезд по этим участкам. Также здесь не получится припарковать машины.

А сегодня, в понедельник, вынужденно изменил маршрут троллейбус №10.

Фото: pixabay; пресс-служба КРТИ