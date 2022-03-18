Росздравнадзор: В 2022 году в гражданский оборот введено на 20% больше лекарств, чем в прошлом году

Алла Самойлова рассказала о статистике по наличию у производителей РФ субстанций для изготовления препаратов.

В 2022 году в гражданский оборот в России введено на 20% больше лекарств, чем в прошлом году. Такое заявление на брифинге с журналистами сделала глава профильного ведомства Алла Самойлова. Руководитель Росздравнадзора заметила, что отечественные производители обеспечены фармацевтическими субстанциями для изготовления препаратов примерно на год. Такие сведения чиновники получили по результатам мониторинга ввода в гражданский оборот препаратов и фармацевтических субстанций, которые ввозятся на территорию РФ или производятся внутри страны.

Мы не видим опасений, что будут проблемы с лекарственными препаратами. Правительство и Росздравнадзор примут все необходимые меры так, как было в прошлом году. Алла Самойлова, глава Росздравнадзора

В Росздравнадзоре сообщили об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств.

Фото и видео: Правительство России