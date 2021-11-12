Ростуризм исключил из реестра туроператоров "Музенидис Трэвел"

Задолженность компании перед российскими туристами составила около 2 млн рублей.

Ростуризм с 12 ноября исключил из единого реестра туроператоров "Музенидис Трэвел". Об этом рассказала глава ведомства Зарина Догузова. По информации от чиновницы, профильная организация будет держать ситуацию на контроле. Известно, что около 27 тысяч человек заплатили оператору из Греции порядка 18 млн евро. Денежные средства поступили в страну, но услуги путешественникам так и не были оказаны, а средства не были перечислены в отели и авиакомпании.Теперь туристы могут обращаться за помощью в страховую компанию и "Турпомощь" для получения финансовых выплат.

При этом мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне. Тем не менее, наша первоочередная задача - сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены. Зарина Догузова, глава "Ростуризма"

В настоящее время задолженность российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel перед гражданами РФ составляет около 2 млрд рублей. Фингарантия у туристического оператора имеется до 31 декабря.

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