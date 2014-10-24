Ростовский суд объяснил текст приговора с "российскими частями в ДНР и ЛНР"

Данное утверждение не содержится в фабуле обвинения, отметили в суде.

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону пояснили текст приговора, в котором говорится о российских воинских частях в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом пишет РБК.

Суд ранее опубликовал приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия в Донбасс. В нем приводились слова свидетеля, в которых была фраза: "…продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР". Согласно показаниям обвиняемого, поставки продовольствия в непризнанные республики осуществлялись раз в две недели.

В суде отметили, что речь идет о показаниях подсудимого, на которые невозможно повлиять. Кроме того, подобное утверждение не содержится ни в фабуле обвинения, ни в том, что признает суд.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ЛНР и ДНР нет и не было российских военнослужащих. По его словам, такие утверждения ошибочны. Он назвал данный тезис ошибкой составителей документа.

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