Ростовчанин попытался сжечь себя в торговом центре Петербурга (видео)

Мужчину отправили в психиатрическую больницу.

Приезжий из Ростова пытался сжечь себя в центре Петербурга. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 15 февраля около 18 часов в торговом комплексе "Невский центр", недалеко от Московского вокзала. На шестом этаже возле лифта молодой мужчина облил себя бензином и пытался поджечь себя зажигалкой. Посетители ТК сообщили о происшествии в экстренную службу.

На место происшествия прибыли сотрудники охранного предприятия, им удалось предотвратить акт самосожжения. В ходе операции был задержан 21-летний житель Ростовской области, неработающий, несудимый. Молодой мужчина окатил себя бензином из принесенных с собой двух пластиковых бутылок объемом в 1,5 литра. Примечательно, что никаких требований приезжий не выдвигал.

Гостя Северной столицы доставили в Городскую психиатрическую больницу №6 на Обводном канале.

Видео: YouTube/Fontanka Ru

