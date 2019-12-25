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Стали известны причины роста цен на свинину в РФ
Сегодня, 14:49
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Стали известны причины роста цен на свинину в РФ

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Помимо экономических факторов, на стоимость влияет также ещё одна причина.

В России грядёт дефицит свинины и рост цен на данный продукт примерно на 10-20%. О причинах этого телеканалу "360" рассказала председатель Аграрной партии страны Ольга Башмачникова.

Ранее председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств РФ (АККОР) отметил, что ситуация очень серьёзная и угрожает продовольственной безопасности ряда регионов. По словам Башмачниковой, дефицит свинины может быть вызван африканской чумой свиней (АЧС), а также рядом экономических причин. 

Скорее всего, это связано с АЧС. Возможности экспорта сейчас ограничены, снизились объемы. Кроме того, себестоимость подорожала. Поэтому, наверное, это все приводит к росту цен.

Ольга Башмачникова, председатель Аграрной партии России

Ранее петербуржцам рассказали о продуктах, которые способствуют омоложению организма.

Фото: Piter.TV

Теги: цены на мясо, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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