Стали известны причины роста цен на свинину в РФ

Помимо экономических факторов, на стоимость влияет также ещё одна причина.

В России грядёт дефицит свинины и рост цен на данный продукт примерно на 10-20%. О причинах этого телеканалу "360" рассказала председатель Аграрной партии страны Ольга Башмачникова.

Ранее председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств РФ (АККОР) отметил, что ситуация очень серьёзная и угрожает продовольственной безопасности ряда регионов. По словам Башмачниковой, дефицит свинины может быть вызван африканской чумой свиней (АЧС), а также рядом экономических причин.

Скорее всего, это связано с АЧС. Возможности экспорта сейчас ограничены, снизились объемы. Кроме того, себестоимость подорожала. Поэтому, наверное, это все приводит к росту цен. Ольга Башмачникова, председатель Аграрной партии России

Ранее петербуржцам рассказали о продуктах, которые способствуют омоложению организма.

Фото: Piter.TV