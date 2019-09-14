Росстат назвал число долгожителей в России

Самое большое число граждан старше 100 лет проживает в Москве.

С 2009 года число россиян старше 100 лет выросло более чем в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно исследованию в начале 2019 года в России проживают 5895 мужчин, и 14687 женщин старше 100 лет. Десять лет назад мужчин долгожителей было 1253 человека, а женщин — 6465 человек.

Больше всего россиян в возрасте более 100 лет живут в Москве – 6526 человек, в Санкт-Петербурге проживает 2940 долгожителей, на третьем месте оказалась Астрахань, где живет 664 пенсионера.

Напомним, что в России до 2024 года будет реализован национальный проект "Демография". Его главные цели – снижение уровни смертности населения, обеспечение дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также увеличение уровня доступности дошкольного образования.

Видео: YouTube/MARGO TOPs