Питомца спасла местная жительница.

Россиянин решил избавиться от собаки и выбросил ее из машины на проезжую часть. Соответствующий инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения. Ролик опубликован в социальной сети "Вконтакте". На кадрах видно, что собака оказывается на дороге. Она начинает бегать вокруг машины хозяев, но дверь ей не открывают. Известно, что ситуация зафиксирована в городе Петрозаводск. Домашнего питомца спасла одна из автомобилисток, которая ехала на машине за злоумышленником.

Собака старается быть рядом с водительской дверью, но машина газует и спешно уезжает по улице Торнева, пес несется за машиной очевидица событий

Сейчас собака находится на передержке. Зоозащитники назвали ее Джесси. Женщина, приютившая животное, заявила, что Джесси смотрит в окно и ждет хозяев. Россиянка планирует разобраться с людьми, ответственными за выброс собаки на дорогу, а после найти Джесси новых владельцев.

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Видео: TG / Baza