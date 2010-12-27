Россиянина попросили оставить на границе 38 кг финских продуктов

Житель Карелии пытался провести финские сыр и масло.

Российский житель из карельского города Питкяранта лишился 38 кг сыра и масла. Дело в том, что мужчина пытался провезти незадекларированные продукты в ночь с 19 на 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба МАПП.

Сотрудники таможни на МАПП "Вяртсиля" обратили внимание на пассажира из-за большого объема товара, судя по всему не для личного потребления. В результате из-за нарушения норм провоза в 5 кг, в отношении жителя Карелии возбуждено дело об административном правонарушении.

Жадный пассажир обязан оплатить штраф в 500 рублей. Иностранные продукты были изъяты и уничтожены.