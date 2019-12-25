Россияне стали переходить на более дешевые сигареты

Это происходит из-за роста акцизов.

В России на протяжении нескольких лет продажи сигарет демонстрируют отрицательную динамику. Так, в январе – августе этого года продажи упали на 4,8%, пишут "Ведомости", ссылаясь на компанию NielsenIQ.

Однако вырос на 10,1% год к году объем продаж дешевых сигарет, цена которых составляет до 125 рублей за пачку. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году показатель составлял 1,3%.

По информации компании, доля продаж дешевых сигарет выросла до 37,7%. Они стали лидерами продаж в этом году. При этом доля сигарет стоимостью от 125 до 145 рублей сократилась до 31,3%.

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям БАТ субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Олег Барвин отметил, что из-за постоянного роста акцизов потребители переходят на более дешевые сигареты. В этом году ставки акцизов выросли на 20%.

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