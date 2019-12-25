Россияне хотят уехать в Простоквашино и улететь в космос вместе с героями "Тайны третьей планеты"

Пользователи сети рассказали, в каких мультфильмах они хотели бы оказаться.

В честь Международного дня анимации, который отмечают 28 октября, студия "Союзмультфильм" поделилась с Piter.tv результатами опроса, проведенного совместно с медиахолдингом Rambler&Co, в ходе которого выяснилось, в каких мультфильмах хотели бы оказаться россияне.

На выбор предложили 16 анимационных картин: "Простоквашино", "Ну, погоди!", "Тайна третьей планеты", "Жил был пес", "Вовка в тридевятом царстве", "Маугли", "Снежная королева", "Умка", "Чебурашка", "Малыш и Карлсон", "Каникулы Бонифация", "Шайбу, Шайбу!", "Винни Пух", "Бременские музыканты", "38 попугаев". Всего в опросе приняли участие порядка 14 тысяч пользователей, большинству проголосовавших от 31 до 45 лет – 65%, еще 20% – от 18 до 30 лет и 15% – старше 45 лет.

По итогам голосования, самой желанной для посещения оказалась мультвселенная "Тайны третьей планеты" – там хотел бы оказаться каждый четвертый, почти столько же респондентов сознались, что хотят побывать в уютном мире деревенского "Простоквашино", на третьем месте – лиричный "Жил был пес".

Меньше всего голосов набрали холодные льды "Снежной королевы", "Умки". Не хочется россиянам также ощущать весь груз ответственности "В стране невыученных уроков".

Ранее стала известна дата перезапуска мультсериала "Ну, погоди!".

Фото: пресс-служба "Союзмультфильм"

