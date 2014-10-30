Россиян с небиометрическими загранпаспортами, которые едут в Калининград, пограничники Литвы высаживают с поездов

названы условия пересечения госграницы с Литвой железнодорожным способом.

Российских граждан с небиометрическими заграничными паспортами, которые едут в Калининград, литовские пограничные службы высаживают с поездов. Соответствующее заявление опубликовано в социальных сетях сотрудниками пресс-службы ФПК (Федеральной пассажирской компании). В профильной структуре отметили, что для того, чтобы избежать проблем, пассажир должен купить билет не позднее чем за 28 часов до отправления железнодорожного состава, а также ️оформить упрощённый проездной документ, необходимый для транзита независимо от наличия шенгенской визы. Без такого документа человеку может быть отказано в пересечении государственной границы, как и в случае, если до отправления поезда остается менее 28 часов.

Дополнительно пассажиру, следующему в Калининградскую область, придется заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литвы. При отстуствии необходимых документов для пересечения границы с Литвой пассажиров будут информировать проводники при посадке в поезд с рекомендацией воздержаться от данной поездки до момента оформления требуемых бумаг. Известно, что тем пассажирам, которые уже приобрели билеты на поезда в сообщении европейских государств с Калининградской областью, будет направлено СМС об оформленном УПД-ЖД и с ссылкой на сайт для заполнения анкеты в консульских учреждениях Литовской Республики.

Если до отправления осталось менее 28 часов, оформить проездной документ будет нельзя. Без него пассажирам с обычным загранпаспортом могут отказать во въезде. пресс-служба ФПК

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