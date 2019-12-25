Россиян из некоторых регионов предупредили о надвигающемся торнадо

Опасаться непогоды стоит Центральному региону и Поволжью.

Жителей Центральной России и Поволжья предупредили о возможном возникновении торнадо. Такое заявление сделал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Эксперт пояснил, что в некоторых частях Среднего Поволжья днем 3 августа могут фиксироваться опасные погодные явления. В целом обстановка в Центральной России связана с прохождением по территории холодного атмосферного фронта. Сейчас этот фронт движется в восточном направлении от столицы.

И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра. Евгений Тишковец, синоптик

Напомним, что после аномальной жары в российских регионах в Россию вторглись гибридные и кучевые дождевые облака. Они располагаются на высоте до 12 тысяч метров. На прогностических картах фиксируются торнадо в Осташковском районе — западной части Тверской области.

Климатолог спрогнозировал увеличение числа смерчей и песчаных бурь в Петербурге.

Фото: Pixabay.com

