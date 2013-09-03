Россия запросила заседания СБ ООН по использованию БЛА и биолабораториям на Украине

Дмитрий Полянский рассказал о работе в Совбезе на текущую неделю.

Россия запросила заседания Совета Безопасности ООН по использованию иранских беспилотников и биологическим лабораториям США на Украине. Соответствующее заявление заместитель постоянного российского представителя при ООН Дмитрий Полянский сделал в ходе выступления перед журналистами на брифинге. Дипломат пояснил, что уже завтра делегаты будут говорить о соблюдении резолюции СБ Всемирной организации под номером 2231.

На этой неделе мы обеспечиваем работой весь Совет. В четверг мы просим о встрече в соответствии со статьей 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Дмитрий Полянский, дипломат РФ в ООН

Полянский оценил угрозу создания Украиной "грязной бомбы" как очень серьезную.

Фото и видео: Организация Объединенных наций