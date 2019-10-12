Россия отвергла заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии

В конце недели турецкие военные нанесли авиаудары ВВС по позициям курдских формирований.

Россия не поддержала американское заявление в Совбезе ООН по ситуации вокруг военной операции Турции в Сирии. Об этом сообщило РИА "Новости".

США осудили действия Анкары в отношении курдов и назвали операцию вторжением. Вашингтон призывал Турцию прекратить военные действия и решить вопросы при помощи дипломатических каналов. Москва данный проект отвергла, так как он не соответствует позиции РФ.

Напомним, что 9 октября турецкие военные нанесли авиаудары ВВС по позициям курдских формирований. В ходе боевых действий пострадали участники обеих сторон.

Видео: YouTube/RussiaUN, DW News