Россия отвергла заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии

Россия не поддержала американское заявление в Совбезе ООН по ситуации вокруг военной операции Турции в Сирии. Об этом сообщило РИА "Новости".
США осудили действия Анкары в отношении курдов и назвали операцию вторжением. Вашингтон призывал Турцию прекратить военные действия и решить вопросы при помощи дипломатических каналов. Москва данный проект отвергла, так как он не соответствует позиции РФ.
Напомним, что 9 октября турецкие военные нанесли авиаудары ВВС по позициям курдских формирований. В ходе боевых действий пострадали участники обеих сторон.
Видео: YouTube/RussiaUN, DW News
Обсуждение ( 0 )