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Россия отвергла заявления СБ ООН по операции Турции в Сирии

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В конце недели турецкие военные нанесли авиаудары ВВС по позициям курдских формирований.

Россия не поддержала американское заявление в Совбезе ООН по ситуации вокруг военной операции Турции в Сирии. Об этом сообщило РИА "Новости".

США осудили действия Анкары в отношении курдов и назвали операцию вторжением. Вашингтон призывал Турцию прекратить военные действия и решить вопросы при помощи дипломатических каналов. Москва данный проект отвергла, так как  он не соответствует позиции РФ. 

Напомним, что  9 октября турецкие военные нанесли авиаудары ВВС по позициям курдских формирований. В ходе боевых действий пострадали участники обеих сторон.

Видео: YouTube/RussiaUN, DW News

Теги: россия, сб оон, сирия, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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