Россия попала в десятку стан с самым дешевым бензином

Первое место в списке занимает Венесуэла, там литр топлива стоит менее чем 0,01 доллара.

Россия попала в список стран с самым дешевым бензином АИ-95. Об этом сообщило издание Nation News.

Так, По данным агентства Bloomberg самое доступное топливо можно приобрести в Венесуэла за сумму менее чем 0,01 доллара. Далее идут такие сраны, как Нигерия, где топливо стоит 0,41 доллара, Египет 0,43 доллара, Саудовская Аравия 0,54 доллара, Малайзия 0,54 доллара, Индонезия 0,67 доллара, ОАЭ 0,68 доллара, и накнец Росиия с ценником в 0,72 доллара.

По последним данным Росстата от 23 июля стоимость бензина в России, в зависимости от марки, варьируется от 41 до почти 50 рублей.

Ранее мы писали о том, почему растут цены на бензин.

Фото: Pixabay