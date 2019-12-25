Росавиация прорабатывает вопрос организации рейсов для возврата россиян из-за рубежа

Росавиация совместно с Ростуризмом и с МИД России оценят, сколько самолетов необходимо для провозки пассажиров. В этом им помогут российские авиакомпании.

Росавиация занимается организацией гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы россиян. В сообщении сказано, что выполнение таких перевозок будет зависеть от положительных решений властей стран Евросоюза.

На данный момент вопрос находится на стадии проработки. Росавиация совместно с Ростуризмом и с МИД России оценят, сколько самолетов необходимо для провозки пассажиров. В этом им помогут российские авиакомпании. Планируется, что россияне смогут вернуться домой через авиакомпании-партнеры. Если пассажиры откажутся возвращаться на территорию России, то им вернут денежные средства в полном объеме.

В Росавиации напомнили, что подобным образом были организованы перевозки в 2020 году. Тогда на сбор и обработку данных ушло некоторое время. Россиянам рекомендуют рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой. Как отметили в ведомстве, это является наиболее предпочтительным методом.

Ранее мы сообщили, что аналитик Пермяков рекомендовал скачать данные с сервисов Google.

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