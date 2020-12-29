Россия поставила оружие за границу на сумму около $13 млрд в 2020 году

Объем получился таким же, как и в прошлом году.

Объем поставок российского оружия в 2020 году за рубеж составил около 13 млрд долларов. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Его слова приводит "Интерфакс".

По его словам, на сегодняшний день образцы вооружения, входящие в список президента РФ, "Ростех" выполнил полностью в соответствии с гособоронзаказом.

Что касается ВТС (Военно-техническое сотрудничество - прим.), то план, который был утвержден президентом, мы выполняем. Объем будет где-то в районе 13 млрд - так же, как в прошлом году. Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Ранее стало известно, что в России создают новое лазерное оружие.

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