Россия готова помочь в доставке домой двух россиян пострадавших в ДТП в Белоруссии

Суманеев сказал, что пострадавшие связались с родственниками и их уже почти готовят к выписке. Российские власти намерены оказать необходимую правовую и финансовую поддержку.

Российские власти готовы помочь двум россиянам, пострадавшим в ДТП в Белоруссии. Они намерены оказать любую помощь в транспортировке граждан домой. Об этом во вторник сообщил почетный консул РФ в Витебске и Витебской области Юрий Суманеев.

Известно, что россияне получили тяжелые травмы позвоночника и нуждаются в дополнительном лечение и специализированной транспортировке. Белорусские врачи подчеркнули, что россияне могут получить квалифицированную медицинскую помощь на территории республики. Для этого и предназначены специализированные медицинские центры. Однако, Суманеев сказал, что пострадавшие связались с родственниками и их уже почти готовят к выписке. Российские власти намерены оказать необходимую правовую и финансовую поддержку.

Напомним, что белорусские медики начали оказывать помощь россиянам. Они проконсультировались с коллегами из российского Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко относительно состояния пострадавших.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко потребовал в приоритетном порядке оказывать поддержку при строительстве жилья многодетным семьям и силовикам.

Видео: Telegram / BELTA