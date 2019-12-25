Эксперт призвал футболистов выиграть у Кипра и Хорватии.

Российской сборной предрекли тяжелый путь на ЧМ-2022 в случае проигрыша Хорватии. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на эксперта Андрея Малосолова. По словам специалиста клубы, с которыми соперничает РФ, могут готовить неожиданные сюрпризы, поэтому следует быть готовыми ко всему. При этом аналитик подчеркнул, что сборная Хорватии сейчас находится в хорошей форме.

Нас устраивает даже ничья, но когда мы рассчитываем на такой результат, это плохо заканчивается. Поэтому играть надо и в сегодняшнем матче с Кипром, и в воскресном матче с Хорватией только на победу. Андрей Малосолов, эксперт

малосолов напомнил, что в прошлой игре с РФ хорваты были не в очень хорошем эмоциональном состоянии, из-за большого числа травмированных игроков. Сейчас же этот клуб считается одним из основных лидеров турнира. Он не рекомендует надеяться на то, что команда проиграет в матче Мальте, с которой встречается на текущей неделе.

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