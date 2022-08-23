Российский врач одновременно осмотрела 20 пациентов в кабинете и попала на видео

В Якутске невролог устроил массовый прием пациентов.

Российский врач одновременно провела медицинский осмотр 20 пациентов в кабинете. Инцидент зафиксирован на видео, после чего распространился по социальным сетям. Очевидцы рассказали, что ситуация возникла на территории города Якутска на приеме у невролога в городской поликлинике под номером три. На кадрах видно, что доктор предлагает толпе пациентов сначала развести руки, а затем дотронуться до кончика носа. Врач действует по регламенту, но не в персональном порядке. В республиканском Минздраве Якутии ознакомились с видеороликом столь необычного приема врача. Сейчас внутри медицинской организации проводится служебная проверка по работе специалистов.

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Фото и видео: Telegram / BAZA