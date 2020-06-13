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Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

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Так, в силу вступит новые правила получения медицинских справок.

С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств. 

В частности, водителям придется получать новые медицинские справки, включающие тест на хронический алкоголизм. Поправки были приняты еще в том году, но после критики Путина были перенесены на этот год. 

Так же в РФ вступит новое правило постановки на учет машин с правым расположением руля. Согласно новым правилам владельцы легковых праворульных машин, приобретенных после 1 июля будут самостоятельно оформлять Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Со вступление нового ГОСТа в силу в РФ будет запрещено ввозить праворульные самосвалы, спецтехнику, манипуляторы и седельные тягачи категорий M2 и M3.

Помимо этого, со следующего месяца будут действовать новые процедуры оформления в ГИБДД изменений в конструкции транспортных средств, речь идет об установке дополнительного оборудования, включая шноркели, лебедки, фаркопы и другое. 

Видео:  Life Новости
Фото: globallookpress.com

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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