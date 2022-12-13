Российские военные заявили об отражении четырех украинских атак на соледаро-артемовском и авдеевском направлениях

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские военноалужащие от "Южной" группировки сил отразили три атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском направлении, а также одну на авдеевском в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном брифинге от 30 мая сделал руководитель пресс-слцжбы "Юга"

Подразделениями группировки отражены три попытки противника атаковать нашу линию обороны на соледаро-артемовском направлении и одна атака на авдеевском. Штурмовые подразделения ВСУ с потерями в живой силе и технике были рассеяны. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт добавил, что отечественная авиация совершила ракетно-бомбовые удары по объектам противника, расположенных на соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях СВО. Вадим Астафьев добавил, что был ликвидирован пункт временной дислокации пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ, установленный в районе населенного пункта Красное. Также поражен личный состав, техника, а также склад боеприпасов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ около Новгородского. Глава пресс-службы "Юга" рассказал о том,т что в Авдеевке и Марьинке специалисты уничтожены склады боеприпасов, опорные пункты 110-й отдельно механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Вблизи Марьинки военные ВСУ потеряли два танка и десять человек живой силы, ангар с боевой техникой. Реактивная установка "Торнадо-С" поразила склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Отрадное.

Самолеты группировки "Запад" нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России