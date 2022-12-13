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Российские военные уничтожили более 175 боевиков ВСУ на двух направлениях

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Игорь Конашенков рассказал о работе по Краснолиманскому и Купянскому маршрутам СВО.

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за последние сутки киевский режим потерял убитыми более 170 военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 февраля  сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что наступление ведется огнем артиллерии и активной работой боевых подразделений группировки войск " Запад".

Нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Масютовка Харьковской области. В результате поражения уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что на Краснолиманском направлении солдаты из группировки войск "Центр", при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем ликвидировали живую силу и технику противника, расположенных около населенных пунктов Стельмаховка и Невское Луганской народной республики, а также Ямполовка Донецкой народной республики. 

Киев за сутки потерял на Донецком направлении до 250 военных.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, игорь конашенков, краснолиманское направление, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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