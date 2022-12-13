На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за последние сутки киевский режим потерял убитыми более 170 военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 февраля сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что наступление ведется огнем артиллерии и активной работой боевых подразделений группировки войск " Запад".
Нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Масютовка Харьковской области. В результате поражения уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт пояснил, что на Краснолиманском направлении солдаты из группировки войск "Центр", при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем ликвидировали живую силу и технику противника, расположенных около населенных пунктов Стельмаховка и Невское Луганской народной республики, а также Ямполовка Донецкой народной республики.
Киев за сутки потерял на Донецком направлении до 250 военных.
Фото и видео: Минобороны России
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