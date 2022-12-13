Игорь Конашенков рассказал о работе по Краснолиманскому и Купянскому маршрутам СВО.

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за последние сутки киевский режим потерял убитыми более 170 военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 февраля сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что наступление ведется огнем артиллерии и активной работой боевых подразделений группировки войск " Запад".

Нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Масютовка Харьковской области. В результате поражения уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что на Краснолиманском направлении солдаты из группировки войск "Центр", при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем ликвидировали живую силу и технику противника, расположенных около населенных пунктов Стельмаховка и Невское Луганской народной республики, а также Ямполовка Донецкой народной республики.

Киев за сутки потерял на Донецком направлении до 250 военных.

Фото и видео: Минобороны России

