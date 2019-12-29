Ученые из России создали пять прототипов вакцины от коронавируса

Вице-премьер пояснила, что разработки находятся на начальной стадии работы.

Стало известно о разработке российскими учеными пять прототипов вакцины от коронавируса. Об этом рассказала глава штаба по борьбе с распространением COVID-2019 вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер пояснила, что разработки находятся на начальной стадии работы, но ученые плотно занимаются вопросом. По словам Голиковой, общественность проинформируют, как только появятся результаты.

Ранее в ВОЗ сообщили, что пока не существует эффективных средств лечения COVID-2019. В настоящее время ведутся различные клинические испытания.

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