Российские спортсмены, не получившие приглашение на ОИ-2018, подают в суд на МОК

Российские спортсмены подают иски в швейцарский суд на МОК.

Российские спортсмены, которые не получили приглашение от МОК для участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, подали иски в гражданский суд в Швейцарии.

Об этом 25 января сообщил министр спорта Павел Колобков, пишет "Коммерсантъ". Однако, по его словам, на данный момент суд отказался рассматривать эти дела. "Все юридические механизмы для отстаивания прав наших спортсменов на выступление на Играх будут применены", — цитирует слова Колобкова ТАСС.

Сегодня стало известно, что на участие в Олимпийских Играх допущены 169 российских спортсменов. Однако за спортсменами остается права выбора: участвовать или нет.

Напомним, что Олимпийские Игры пройдут с 9 по 25 февраля.

Фото: сайт МОК