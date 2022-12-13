Российские силы уничтожили подразделение украинских боевиков под Авдеевкой

Операция в зоне СВО выполнена с применением пушек "Гиацинт".

Российские Вооруженные силы уничтожили боевое подразделение украинских боевиков, размещенных под Авдеевкой. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделились бойцы, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. По сведениям военных, группа пехотинцев ВСУ направлялась в качестве подкрепления к огневым позициям противника. Однако с угрозой справились операторы артиллерийского оружия от ВС РФ. Известно, что инцидент произошел вечером 9 февраля. Разведывательные структуры выявили цели и передали их координаты стрелковым отрядам. Огонь по ВСУ велся из пушек калибра 152 миллиметра "Гиацинт".

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики ДНР Денис Пушилин уведомил СМИ о том, что оставив населенный пункт Авдеевка, украинские войска потеряют возможность обстреливать такие пункты как Донецк и Ясиноватая, поэтому противник "будет упираться", не считаясь с потерями в технике и личном составе.

Опубликованы первые кадры применения танка Т-14 "Армата" в зоне СВО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости