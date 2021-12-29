Российские производители начали уменьшать размер упаковки продуктов для сохранения цен

Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Попович уверен, что покупатели сохранят лояльность к брендам и продолжат покупать продовольствие по нынешним ценам.

Российские производители вынуждены уменьшать размер упаковки продуктов питания из-за роста цен. Как пишет "Коммерсант", на прилавках появляется все больше товаров, размер которых стал меньше привычных для покупателей.

Так, например, компания Nestle начала поставлять шоколад "Россия" весом 82 грамма, вместо 85 граммов. Объем растворимого кофе снизился с 95-ти до 85-ти граммов. Другие производители последовали примеру компании. Объем питьевых йогуртов Danone упал до 260 граммов, макаронных изделий "Макфа" - до 400 граммов (вместо 450 граммов). Крупнейшая компания Heineken начала продавать пиво по 0,43 литра, вместо 0,45 и 0,5.

Снижение объемов упаковки для потребителя менее заметно. Вероятнее всего, покупатели сохранят лояльность к брендам. Такого мнения придерживается исполнительный директор "Русбренда" Алексей Попович.

Ранее мы сообщили, что за пять лет "борщевой набор" в России подорожал в два раза.

Фото: Piter.TV