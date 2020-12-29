В Якутске пожарным понадобилась помощь в снятии формы после выезда в мороз.

Российские пожарные потушили пожар при минус 54 на улице и покрылись льдом. Ролик размещен в Telegram-каналах и пабликах в социальных сетях. На кадры попали представители ГУ МЧС по Якутску, которые работают в сильнейшие морозы. Специалисты вернулись с вызова в полностью обледеневших костюмах. По данным местных синоптиков и СМИ, в регионе в тот день фиксировалось минус 54 градуса по Цельсию.

В ролике заметно, что один из пожарных не может самостоятельно снять с себя ремень и раздеться. Очевидцам пришлось помогать представителю экстренного ведомства при помощи железного предмета, напоминающего напильник. Его использовали в качестве рычага.

Также в кадре присутствуют еще двое пожарных. Они пытаются очистить форму и снаряжение от льда. Процесс успешно продвигается при помощи топора. Наледь на шлемах специалисты сбили ударом каски о пол.

Мэр Якутска ответила на сообщения о своей отставке.

Видео: Telegram / Baza