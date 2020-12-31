СМИ: ВКС РФ проигнорировали сигналы американцев в Черном море.

Российские пилоты игнорируют запросы американских военных, отрабатывая атаки на корабли ВМС США. Об этом рассказали журналисты "Авиа.про". В СМИ уточнили, что серия таких эпизодов произошла в акватории Черного моря за последнюю неделю. Эксперты уточнили, что реакция российских экипажей перепугала летчиков на американских ракетных эсминцах.

Экипаж американского боевого корабля конечно же осознавал, что ожидать прямой агрессии от России не стоит, однако, учитывая тот факт, что команду "Дональда Кука" успешно проучили применением средств РЭБ, страх перед дальнейшими неизвестными действиями российских лётчиков брал верх военный эксперт "Авиа.про"

Известно, что военные из США смогли засечь приближение российских бомбардировщиков только на расстоянии в несколько километров. Предположительно, такие возможности российской авиации связаны с работой средств радиоэлектронного подавления. После обнаружения самолетов их экипажи не отвечали на запросы американцев. Военное командование Вашингтона заявило, что пилоты ВКС РФ проигнорировали сообщения в радиоэфире, а спустя несколько секунд оказались в зоне прямой видимости, "имитируя удары".

В США назвали угрозу от России в Черном море.

Фото: Минобороны России