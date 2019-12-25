Российские наемники вторглись на крупнейшее месторождение нефти в Ливии. Об этом рассказали представители Национальной нефтяной корпорации на официальной странице на Facebook. Специалисты объяснили, что глубоко обеспокоены присутствием иностранцев на территории Эш-Шарара.

Напомним, что вечером 25 июня колонна автомобилей выехала на месторождение нефти. Там наемники встретились с охранниками объектов NOC. Глава нефтяной корпорации ливии заявил, что местная нефть предназначена исключительно для ливийского народа. Он отвергнул все попытки иностранцев помешать возобновлению добычи природных ресурсов.

Лавров заявил, что военного решения конфликта в Ливии не существует.