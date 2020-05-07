Партия техники уйдет в одну из стран дальнего зарубежья.

Российские медицинские броневики "Тигр" отправятся за рубеж. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий. Специалист объяснил, что разработчик подписал первый контракт на поставку за границу партию "Тигра БМА".

Мы имеем контракт на поставку партии бронированных медицинских машин в одну из стран дальнего зарубежья. Куда конкретно и сколько машин, в силу ряда обязательств мы разглашать не имеем права прокомментировал эксперт

Александр Красовицкий напомнил, что "Тигр" может использоваться не только в боевых условиях, но и для помощи во время техногенных катастроф. В отличие от стандартного транспорта, российские бронемашины способны вывозить из места происшествия не одного, а сразу четырех пострадавших. Медики получили возможность оказывать помощь пациентам прямо на ходу в броневике.

Серийное производство бронемашин "Атлет" начнется в 2021 году.

Видео: Youtube/Большой тест-драйв