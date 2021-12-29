Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на ОИ-2022

Золото получили спортсмены из Франции, бронзу - американцы.

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпийских играх-2022, которые в настоящее время проходят в Пекине.

За два проката спортсмены набрали 220,51 балла. Золотые награды взяли фигуристы из Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (226,98 балла). Бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Дохонью (218,02 балла).

Кроме того, в соревнованиях участвовали две другие пары фигуристов - Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Они заняли шестое и 14 места соответственно.

Сейчас в копилке российских олимпийцев четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. РФ занимает шестое место по количеству золотых медалей в общекомандном медальном зачете.

В тройке лидеров по "золоту" – Норвегия, ФРГ и Соединенные Штаты. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Ранее шорт-трекист Ивлиев принес России серебро на ОИ-2022 в Пекине.

Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России