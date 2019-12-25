Российская киносеть готовится обратиться в суд из-за запретов на показ фильмов в формате IМАX

По словам представителей "Синема парк" и "Формула кино", канадская компания не исполняет действующий контракт.

Из-за запрета канадской компании IМАХ на прокат российских лент на своём оборудовании, "Синема парк" и "Формула кино" намерены направить иск в суд. Об этом сообщил генеральный директор объединённой сети кинотеатров Алексей Васясин в беседе с телеканалом "360".

Руководитель отметил, что сейчас проходит процесс подготовки документов. Они будут переданы правосудию в случае, если зарубежные коллеги не отменят решение до конца 2022 года. На данный момент у сети заключён договор с IMAX, который не был разорван. Он касается лент "Огонь", "Сталинград", и последний фильм в трилогии "Последний богатырь".

Если у них есть проблемы с зарубежными правообладателями, то у них нет никаких проблем с российскими правообладателями, которые также делали фильмы в формате IMAX. Алексей Васясин, гендиректор объединённой сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино"

Ранее мы сообщили о том, что российские онлайн-кинотеатры теряют старые западные фильмы.

Фото: Piter.TV