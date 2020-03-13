С 13 марта отменены ограничения на поставки продукции с Миорского мясокомбината.

Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции одного из предприятий Беларуси. С 13 марта отменены ограничения на поставки продукции с Миорского мясокомбината.

Разрешен ввоз и перемещение по территории РФ продукции этого предприятия. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Продукция должна сопровождаться электронными ветсертификатами.

Поставки продукции с Миорского мясокомбината, а также с других предприятий Белоруссии, были запрещены с 30 декабря 2019 года. Причина - нарушение ветеринарно-санитарных требований.

Ранее Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии.