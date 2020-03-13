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Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции одного из предприятий Беларуси

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С 13 марта отменены ограничения на поставки продукции с Миорского мясокомбината.

Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции одного из предприятий Беларуси. С 13 марта отменены ограничения на поставки продукции с Миорского мясокомбината.

Разрешен ввоз и перемещение по территории РФ продукции этого предприятия. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
Продукция должна сопровождаться электронными ветсертификатами.

Поставки продукции с Миорского мясокомбината, а также с других предприятий Белоруссии, были запрещены с 30 декабря 2019 года. Причина - нарушение ветеринарно-санитарных требований.

Ранее Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии.

Теги: белоруссия, мясо, продукты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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