Россельхознадзор рассказал о "сюрпризах" в продуктах, прибывающих в Петербург

Чаще всего в еде находят листерии и стерины.

Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора Татьяна Пояркова на пресс-конференции 12 марта рассказала о "сюрпризах", которые чаще всего находят в продуктах, пребывающих в Петербург. Речь идет о листериях и стеринах.

Пояркова отметила, что стерины – это, как правило, не указанные в составе вещества. Зачастую они являются признаками фальсификата. Тем временем, листерии – это возбудители опасной инфекционной болезни под названием листериоз.

По словам специалиста, в 2019 году по некачественной продукции ведомство составило 53 протокола об административном правонарушении. Всего по итогам года после проверок было изъято и уничтожено 405 тонн подкарантинной продукции и 91 тонна продукции животного происхождения.

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