Росреестр зарегистрировал почти 12 тысяч сделок по льготной ипотеке в Петербурге

Всего по России зарегистрирована свыше 86 тысяч сделок.

По состоянию на 1 октября 2020 года в России зарегистрировано порядка 86,7 тысяч сделок по льготной ипотеке под 6,5% годовых. Такими данными поделился Росреестр. Показатель введенной в апреле программы рос с мая, пройдя путь от 9 тысяч до 20 тысяч сделок в сентябре.

Отмечается, что лидерами по количеству сделок стали республики Татарстан, Башкирия и Чувашия – на всех пришлось свыше 21 тысячи сделок. Второе место заняли Петербург и Ленобласть с 18 874 сделками, третью строку разделили Воронежская область и Москва с почти 15 тысячами сделок на двоих.

На регистрацию ипотечных сделок сейчас уходит не пять дней, как раньше, а три, поскольку процесс регистрации оптимизировали из-за большого количества заявок. Желающие появились благодаря льготным программам. В следующем году, сообщили в пресс-службе Росреестра, специалисты собираются утвердить единую форму договоров с использованием кредитных средств в электронном формате. Такая мера поможет людям покупать жилье почти в онлайн-режиме.

Ранее мы сообщали, что в России цены на новое жилье могут вырасти на 15%.

Фото: Piter.TV