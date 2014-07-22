Роспотребнадзор предписал Смольному "принять меры", чтобы провести вакцинацию граждан старше 60 лет

Комитету по здравоохранению нужно определить потребность в прививочных бригадах и дополнительных кадрах для проведения вакцинации.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова поручила комитету по здравоохранению принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против COVID-19 граждан старше 60 лет. Соответствующие поправки в постановление №3 были внесены 11 ноября.

Комздраву нужно организовать выезд прививочных бригад в трудовые коллективы, обеспечить достоверный учет привитых и каждый вторник отчитываться о ходе вакцинации граждан.

Напомним, что в Петербурге расширили список лиц, которые подлежат обязательной вакцинации. За отказ от прививки граждан могут отстранять от работы. Вакцинацию первым компонентом нужно пройти до 15 ноября. Неработающим пенсионерам ограничат доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Петербургу