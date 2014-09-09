Роспотребнадзор предложил отметить двойной ПЦР-тест при въезде в Россию для вакцинированных граждан

Возвращающимся из-за границы россиянам можно будет не сдавать тест на коронавирус, если ранее они вакцинировались.

Для вакцинированных россиян облегчили процесс возвращения из-за границы. Если у туриста есть документ о вакцинации или справка о наличии антител, то им можно будет не сдавать два ПЦР-теста при въезде в Россию. Это прописано в проекте изменений в постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, который опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется. Из документа

Данные о вакцинации или справка о наличии антител должны быть прикреплены к аккаунту гражданина на Госуслугах.

Не попадающие под эти критерии граждане должны будут как и раньше сдавать два ПЦР-теста. Их надо сдать в течение пяти дней с момента возвращения в страну с интервалом не менее суток. В ожидании результатов гражданин должен изолироваться.

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