Росконтроль проверил сгущенное молоко в Петербурге 

Под пристальным вниманием специалистов оказались 13 образцов цельного сгущенного молока с сахаром.

В понедельник, 11 ноября, стало известно о том, что общественники проверили сгущенное молоко в Петербурге. Об этом сообщает "Росконтроль-Журнал".

Эксперты проверили 13 образцов цельного сгущенного молока с сахаром. Известно, что 12 из них изготовлены в соответствии с ГОСТом.

При этом специалисты отметили, что в большинстве образцов есть отклонения от стандарта по целому ряду показателей: в массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке или массовой доле влаги. Кроме того, 2 образца имели отклонения по массовой доле жира.

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