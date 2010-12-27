Росконтроль проверил сгущенное молоко в Петербурге 

В понедельник, 11 ноября, стало известно о том, что общественники проверили сгущенное молоко в Петербурге. Об этом сообщает "Росконтроль-Журнал".
Эксперты проверили 13 образцов цельного сгущенного молока с сахаром. Известно, что 12 из них изготовлены в соответствии с ГОСТом.
При этом специалисты отметили, что в большинстве образцов есть отклонения от стандарта по целому ряду показателей: в массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке или массовой доле влаги. Кроме того, 2 образца имели отклонения по массовой доле жира.
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Фото:pixabay
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