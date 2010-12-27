Роскомнадзор рассказал, как не разориться на дополнительных платах мобильным операторам

Абоненты мобильных операторов России могут контролировать неожиданные платы (например, подписки о погоде). Для этого достаточно создать отдельный лицевой счет для оплаты контентных услуг.

Достаточно часто клиенты мобильных операторов сталкиваются с неприятностями в виде неожиданных списаний средств. Одно ошибочное нажатие и ты подписан на рассылку о погоде, шутках или полезных советах. Роскомнадзор рассказал россиянам, как предотвратить непредвиденные платы за разнообразные подписки.

Ведомство посоветовало обратиться к оператору сотовой связи и попросить создать отдельный лицевой счет для оплаты контентных услуг. После этого списание денег за разнообразные рассылки будет производиться только с этого счета, а не основного. Соответственно, дополнительные услуги будут оплачиваться только в пределах этого баланса.

Возможность разделения счетов прописано в законе "О связи". По данным документы оператор обязан создавать для абонента отдельный счет для оплаты только разнообразных рассылок.

В справочной службе одного из четырех крупных операторов России сказали, что второй счет можно завести в любом отделении сотовой связи. При себе нужно иметь паспорт владельца SIM-карты. Сотрудники салонов должны помочь написать заявление.