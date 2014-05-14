Росгвардейцы разыскали мальчика, потерявшегося на территории промзоны в Петербурге

Ребенка передали родителю, после чего их отвезли в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Росгвардейцы разыскали в Красногвардейском районе ребенка, который потерялся на территории промзоны. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня утром к правоохранителям обратился водитель-дальнобойщик, заявивший о пропаже своего восьмилетнего сына. Он взял его с собой в рейс из Московской области в город на Неве.

По прибытии, на территории промзоны на Магнитогорской улице, во время разгрузки фуры мальчик отошел от автомобиля и не вернулся. Мужчина попытался самостоятельно найти его, но безрезультатно.

Приметы несовершеннолетнего передали всем дежурным нарядам. Спустя 10 минут сотрудники вневедомственной охраны обнаружили ребенка на Якорной улице, где он оказался, пройдя около 1 километра.

Ребенка передали родителю, после чего их отвезли в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге нашли бабушку, пропавшую в Молдове 18 лет назад.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти