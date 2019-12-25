Авиакомпаниям предлагают выполнять маршруты по альтернативным направлениям.

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты Юга и Центра России до 25 апреля. Информация опубликована на официальном сайте отечественного регулятора. Известно, что запрет на пассажирские авиаперевозки будет действовать до 03:45 часов утра по московскому времени. Речь идет об 11 воздушных гаванях, расположенных в Липецке, Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Курске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Элисте и Симферополе.

В Росавиации напомнили, что остальные российские аэропорты функционируют по обычному расписанию, включая международные воздушные гавани. Авиакомпаниям рекомендуется организовывать рейсы в обход запрещенных направлений по альтернативным маршрутам. Использовать можно аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда и Москвы.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года Россия закрыла часть своего воздушного пространства в южной части страны для гражданской авиации на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Росавиация рекомендовала перевозчикам с 6 марта приостановить рейсы за границу.

Фото: Piter.tv

