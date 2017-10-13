Роман с Юлией Ахмедовой и срок за мемы: у Дудя новый выпуск с Русланом Белым

Комик рассказал в интервью, что в годы КВН он целовался с самой известной юмористкой страны.

В среду, 5 сентября, на канале "Вдудь" появлюсь интервью с Русланом Белым. В интервью Stand Up комик рассказал о "романе" с Юлией Ахмедовой и про цензуру на "ТНТ".

С Юлькой у нас исключительно дружеские отношения, отвечаю.....Мы один раз с ней сосались. Это было невероятно давно, она тогда играла в КВН и я играл. рассказывает Руслан Белый

Комик отметил, что на данный момент у них с коллегой по цеху исключительно дружеские отношения.

Ведущий программы на "ТНТ" рассказал про цензуру на канале. Руслан отметил, что на любом канале существует фильтр и из общего времени съемок 95% попадает в эфир.

Также комик сообщил, что в 90-е юмор был куда свободнее.

Я боюсь в инстаграме лайк поставить (речь идет о девушке).... вдруг она из "Нового величия" отметил Руслан Белый

Руслана подметил, что "есть объективно смешные мемы", за которые людей сажают. По мнению артиста, вероятнее всего "так закручивают гайки".

В конце интервью, по традиции, гость оставил для зрителей подарок. В этот раз фанаты будут соревноваться за микрофон "Шур 58".

Фото: скриншот видео "Белый - сроки за мемы, Версус, Поперечный / вДудь"/YouTube