Роман Широков заявил, что не видит прогресса в сборной России после ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков в интервью агентству "РИА Новости" поделился мнением о нынешнем уровне игры национальной команды.
У нас, по большому счету, из лидеров кто-то растет? Я не замечаю. кто-то прибавляет? Нет. После чемпионата мира, дай бог, если они остались на том уровне, что был. В Лиге наций, где были не самые сильные соперники, мы никуда не вышли. После был отбор на Евро-2020, где у нас в группе была одна сильная команда (Бельгия - прим.), которой мы с треском проиграли дважды. Пока я не вижу, в чем мы прибавили. Поэтому допускаю, что для нас это еще и хуже, с одной стороны, может быть.
Роман Широков, экс-полузащитник сборной России по футболу
Сборная России должна сыграть на Евро-2020 в группе В с Данией, Финляндией и Бельгией.
Напомним, 17 марта в связи с эпидемией коронавируса было принято решение провести чемпионат Европы в следующем году. Сначала об этом сообщила Норвежская футбольная федерация на своем официальном сайте. Затем президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил информацию.
Ранее Андрей Аршавин поделился мнением о том, что в Санкт-Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020.
Видео: YouTube / Сборная России по футболу, Zenit Football Club
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