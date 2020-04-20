Роман Широков заявил, что не видит прогресса в сборной России после ЧМ-2018

По его словам, никто из лидеров команды не прибавил в игре.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков в интервью агентству "РИА Новости" поделился мнением о нынешнем уровне игры национальной команды.

У нас, по большому счету, из лидеров кто-то растет? Я не замечаю. кто-то прибавляет? Нет. После чемпионата мира, дай бог, если они остались на том уровне, что был. В Лиге наций, где были не самые сильные соперники, мы никуда не вышли. После был отбор на Евро-2020, где у нас в группе была одна сильная команда (Бельгия - прим.), которой мы с треском проиграли дважды. Пока я не вижу, в чем мы прибавили. Поэтому допускаю, что для нас это еще и хуже, с одной стороны, может быть. Роман Широков, экс-полузащитник сборной России по футболу

Сборная России должна сыграть на Евро-2020 в группе В с Данией, Финляндией и Бельгией.

Напомним, 17 марта в связи с эпидемией коронавируса было принято решение провести чемпионат Европы в следующем году. Сначала об этом сообщила Норвежская футбольная федерация на своем официальном сайте. Затем президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил информацию.

Ранее Андрей Аршавин поделился мнением о том, что в Санкт-Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020.

Видео: YouTube / Сборная России по футболу, Zenit Football Club