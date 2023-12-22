Рок-опера "КарамазоВЫ"

4 марта на площадке Концертный зал в Колизей-арене прозвучит рок-опера. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Современный подход к литературе будоражит кровь в жилах – это можно сказать про рок-оперу "Карамазовы". Минимализм, концептуальная постановка и современный театр в сочетании с талантливыми композициями и голосами – попадание на самое дно бездны. Зритель увидит то, на что способна сила человеческого сердца и чувство любви. Герои оперы – неотъемлемая часть музыки.

"Братья Карамазовы" – многогранный роман Федора Достоевского. Творческое представление в виде рок-оперы воссоздаст философию мира, отдавая дань великому произведению. Путь спасения души в современной интерпретации обещает удивлять.

Погружение в репрезентацию произведения Федора Достоевского продлится 90 минут.

Фото: Pxhere