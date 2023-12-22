Рок-хиты с симфоническим оркестром

Концерт пройдет на площадке "Колизей". Начало в 20:00. Для зрителей старше 6 лет.

Окунуться в мир ностальгии любимых хитов молодости, легендарных произведений русского и мирового рока в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra станет незабываемым музыкальным путешествием через знакомые мелодии, окрашенные новыми звуковыми красками и аранжировками. Каждый аккорд этих хитов, оживленный сочетанием классических, джазовых и роковых элементов, передаст слушателям неповторимую атмосферу эмоций и восторга.

Оркестр объединил в себе музыкантов различных стилей - классической, джазовой и рок музыки, чей творческий синтез сформировал уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. На протяжении двух часов зрителей ждут впечатляющие выступления, восторженные аплодисменты и исполнение любимых композиций высочайшего уровня профессионализма. Никто не устоит от искушения, петь будет весь зал!

В рамках программы будут исполнены самые популярные рок-хиты отечественных и международных исполнителей.

Дирижер: Александр Голиков. Продолжительность концерта: 2 часа.

Фото: ВКонтакте / Olympic Orchestra