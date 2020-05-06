По словам Рогизина, принцип вторжения будет тот же.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак и Афганистан. Соответствующее высказывание он опубликовал в своём аккаунте в Twitter.

По словам Рогизина, принцип вторжения будет тот же. Он считает, что для колонизации Луны Штаты образуют коалицию согласных. А после этого пойдут к своей цели, минуя структуры ООН и НАТО.

Ранее СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне. "Соглашение Артемиды" по инициативе авторов проекта направлено на то, чтобы объединить союзников США вокруг НАСА. Основной задачей документа является добиться отправки людей и космических станций на Луну в ближайшее десятилетие. Договор о добыче ресурсов на спутнике земли поддерживает ряд стран, включая Канаду, Японию, европейские государства, ОАЭ.

Видео: Youtube/ Роскосмос ТВ