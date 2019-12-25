Рогозин напомнил Байдену призыв бомбить Белград в 1999 году после обвинений в адрес Путина

Глава США в прошлом выступил за бомбежку Югославии.

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин напомнил американскому президенту Джо Байдену его призыв бомбить Белград в 1999 году после обвинений США в адрес Владимира Путина. Чиновник заметил, что на самом деле становится ясно, кто реальный "военный преступник".

Может, Байдену напомнить, кто военный преступник? На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил. Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса

В собственном Telegram-канале Рогозин прикрепил к посту архивную видеозапись, на которой Джо Байден признается в том, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году, а также направить американских пилотов из ВВС на уничтожение мостов, расположенных на реке Дунай.

Байден назвал Путина "военным преступником".

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Рогозин